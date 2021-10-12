صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.3% خلال 2021

أ.ش.أ _ رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2021، في الوقت الذي خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي.

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وتوقع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي اليوم، نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 2.5% في شهر أبريل الماضي.