صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.3% خلال 2021

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أ.ش.أ _ رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2021، في الوقت الذي خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي.
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وتوقع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي اليوم، نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 2.5% في شهر أبريل الماضي.
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