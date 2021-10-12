مال وأعمال

أمان المدفوعات الإلكترونية تستهدف تقديم عدد من الخدمات الحكومية

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إسلام فضل – قال محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان لحلول المدفوعات الإلكترونية، إنها تعمل على تشجيع خطة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والشمول المالي والتحول لمجتمع لا نقدي، وتقليل الاعتماد على الكاش.

وخلال مؤتمر التحول الرقمي ومستقبل التجارة الإلكترونية الذي نظمه مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية – إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، أضاف وهبي أن أمان تستهدف أيضا تسهيل عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني وسداد المستحقات المالية في موعدها المحدد، بتقديم أكثر من 700 خدمة للدفع الإلكتروني عبر شبكة تجارها التي تتجاوز 120 ألف تاجر بشتى أنحاء الجمهورية.

وتابع أنها تركز جهودها على التحول لمجتمع غير نقدي ورفع وعي التجار وتيسير قبولهم للمعاملات غير النقدية.

وأشار وهبي إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تقديم عدد من الخدمات الحكومية وتتعاون مع الدولة في مشروعات مصر الرقمية، ومنها: تحصيل فواتير المياه مسبقة وآجلة الدفع من خلال التعاون مع شبكة خالص للمدفوعات الحكومية، التابعة لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أي فاينانس، وقد وصل حجم العمليات اليومية على شبكة أمان للمدفوعات إلى مليون و250 ألف عملية.

وأشار إلى أن عدد التجار الذين لديهم القدرة على قبول الكروت والمحافظ الإلكترونية على شبكة أمان وصل إلى 60 ألف تاجر منهم ألفين يجرون معاملات فعلية، وتخطط الشركة للوصول إلى 25 ألف بنهاية 2021.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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