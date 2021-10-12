وليد حسونة: نستهدف الوصول إلى 250 ألف عميل لمنصة فاليو بنهاية 2022

إسلام فضل – قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، أن عدد المستفيدين من منصة “فاليو” وصل إلى نحو 100 ألف عميل، بينما يستخدم نحو 70 ألفًا المنصة شهريا، ونستهدف الوصول إلى 250 ألف عميل بنهاية عام 2022.

وخلال مؤتمر التحول الرقمي ومستقبل التجارة الإلكترونية الذي نظمه مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية – إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، أضاف حسونة أن فاليو أطلقت أيضا منصة التسوق عبر الإنترنت “Shop’it”، والتي تتيح لعملائها شراء منتجاتهم من مجموعة من المتاجر المتعاقدة مع الشركة والسداد على أقساط تصل إلى 60 شهرا، بالإضافة إلى تسهيل إمكانية الوصول إلى العديد من المنتجات من فئات مختلفة من خلال منصة إلكترونية واحدة.

وأشار إلي أن فاليو تسعى إلى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية من خلال توفير عمليات تقسيط ذات الأحجام الكبيرة دون فوائد، سواء الأجهزة الكهربائية، أو المصروفات الدراسية، أو الخدمات الطبية مرتفعة القيمة.

وأوضح أن 420 ألف عميل في شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر حصلوا على تمويل، واستدرك: لكن لا تزال 70% من التعاملات تحدث بصورة نقدية”.

وأضاف أن فاليو تركز على تقديم خدمات مالية لقطاع الشباب، وبدأت تقديم تمويلات لهذا القطاع بينما حصرت عدد الطلاب الجامعيين وقدمت مؤخرا منتج “فاليو معاك” لتمكين قطاع الشباب من الحصول على تمويلات مناسبة للمصروفات الدراسية أو لأي احتياجات أخرى.