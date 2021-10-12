وول ستريت تفتتح على ارتفاع بدعم من أسهم التكنولوجيا

سي إن بي سي – فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، بقيادة أسهم التكنولوجيا لكن المعنويات ظلت هشة بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم وتأثيره على أرباح الشركات في الربع الثالث التي ستصدر هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 11.09 نقطة بما يعادل 0.03% ليفتح عند 34507.15 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 7.12 نقطة أو 0.16% إلى 4368.31 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 52.89 نقطة أو 0.37% إلى 14539.09 نقطة.