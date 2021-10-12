الإمارات تقر ميزانية اتحادية حجمها 290 مليار درهم حتى 2026

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سي إن بي سي – أقرت حكومة الإمارات اليوم الثلاثاء ميزانية اتحادية بحجم إنفاق يبلغ 290 مليار درهم، أي 78.96 مليار دولار حتى 2026، حسبما أوردت وكالة الأنباء المحلية.
وقال محمد بن راشد: “أقررنا اليوم بمجلس الوزراء بإكسبو المنهجية الجديدة للعمل الحكومي الفترة القادمة..حكومة أسرع تعتمد على دورات تنفيذية لمشاريع تحولية عبر فرق عمل قطاعية..عملنا لن يكون مستنداً على وزارات فردية بل قطاعات استراتيجية.. ولن تكون الخطط والأجندات هي المقياس بل المشاريع والمبادرات الميدانية.
وأضاف ابن راشد: “اعتماد الميزانية الاتحادية اليوم.. واعتماد المنهجية الجديدة للعمل الحكومي.. هي رسالة بأننا مقبلون على سنوات اتحادية أعظم وأفضل وأجمل”.
واعتمد اليوم إنشاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان برئاسة سهيل المزروعي؛ بهدف توحيد الجهود الإسكانية الاتحادية والمحلية، وترسيخ التنسيق فيما يتعلق بمشاريع الطرق والبنية التحتية، وبناء خارطة طريق حضرية وإسكانية للإمارات.
من ناحية أخرى، جرى اعتماد معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية والمقترحة من مجلس الإمارات للأمن السيبراني .
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