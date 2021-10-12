السيسي يؤكد أهمية تحويل التصريحات الإثيوبية بعدم المساس بحقوق مصر إلى اتفاق ملزم

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دوت الخليج – أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية أن تتحول التصريحات الإثيوبية بشأن عدم المساس بالحقوق المصرية في مياه النيل إلى اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس المجري، إن مصر تريد فقط الحصول على حصتها من المياه دون تأثير أو نقص منها.
وأضاف أن مصر “ليس لديها مصدر للمياه إلا نهر النيل الذي قامت عليه حضارة مصر منذ آلاف السنين”
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