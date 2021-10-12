مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يطلق أول سندات خضراء بحجم وطلب قياسيين

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سي إن بي سي – باع الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أولى سنداته الخضراء على الإطلاق وسط طلب قياسي، متخذا أول خطوة قد تجعله أكبر مصدر للدين الصديق للبيئة مع صفقة بحجم قياسي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن السندات الخضراء، ومدتها 15 عاما، جمعت 12 مليار يورو أي 13.9 مليار دولار واستقبلت طلبا يزيد على 135 مليار يورو، مما يجعله أكبر إطلاق للسندات الخضراء وأعلى مستوي للطلب في بيع لسندات خضراء حتى الآن.

والإصدار، الذي سيمول مشاريع مفيدة للبيئة في الدول الأعضاء، جزء من صندوق التعافي من كوفيد-19، هو الخطوة الأولى للاتحاد الأوروبي باتجاه أن يصبح قوة رائدة في سوق الدين الأخضر السريع النمو.

ويهدف الاتحاد إلى أن يكون حياديا في الكربون بحلول عام 2050 .

وقالت المفوضية إن عائد السندات يبلغ 0.453%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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