الدولار يسجل أعلى مستوى في عام مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

سي إن بي سي – ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في عام، اليوم الثلاثاء، بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيعلن عن تخفيف برنامجه الضخم لمشتريات السندات الشهر القادم في حين دفع القلق بشأن زيادات حادة في أسعار الطاقة المستثمرين إلى التماس الآمان في العملة الخضراء.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوى في أكثر من 18 شهرا مع بيع المستثمرين الدين الأمريكي متوقعين أن صعود أسعار الطاقة سيغذي التضخم ويزيد الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ إجراء في وموعد أقرب مما هو متوقع.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي ستصدر يوم الأربعاء وأرقام مبيعات التجزئة يوم الجمعة لمزيد من القرائن فيما يتعلق بالموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي المصري الأمريكي تقليص إجراءاته التحفيزية.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 94.557 وهو أعلى مستوى له منذ 25 سبتمبر 2020.