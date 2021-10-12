الكهرباء توقع عقدين لتغذية محطات محولات المونوريل بالشيخ زايد بتكلفة 271 مليون جنيه

دوت الخليج – وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم، عقدين لتوفير التغذية الكهربائية لمحطة محولات المونوريل بالشيخ زايد بطول مسار 17 كم.

وأوضح بيان لوزارة الكهرباء أنه تم توقيع عقد الممارسة المحدودة رقم (1/2021/2022) مع شركة إيجيتك للكابلات السويدي، وذلك لتوريد و تركيب الكابلات الأرضية جهد 66 ك .ف من النوع XLPE وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها بنظام تسليم المفتاح لربط محطة محولات مونوريل زايد جهد 66/22 ك.ف من النوع المعزول GIS/ زايد 220 بطول مسار حوالى 15 كم بكابلات من النوع XLPE قطاع (1× 800 مم2) بمنطقة كهرباء القاهرة، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 236 مليون جنيه، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 8 شهور من تاريخ إخطار القبول.

وأضاف أن الشركة وقعت أيضًا عقد الممارسة المحدودة رقم (1/2021/2022) مع التحالف المكون من شركة كابلات مصر وشركة الجمال للمقاولات العمومية؛ لتوريد و تركيب الكابلات الأرضية جهد 66 ك .ف من النوع XLPE وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها بنظام تسليم المفتاح لربط محطة محولات مونوريل زايد جهد 66/22 ك.ف من النوع المعزول GIS/ توليد أكتوبر1 بطول مسار حوالي 2 كم بكابلات من النوع XLPE قطاع (1× 800 مم2) بمنطقة كهرباء القاهرة، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35 مليون جنيه، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 3 شهور من تاريخ إخطار القبول.

وأوضح البيان أنه يتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة.