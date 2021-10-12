النفط يغلق مستقرا بعد جلسة متقلبة وسط قلق حول تداعيات أزمة الطاقة

سي إن بي سي – أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر، اليوم الثلاثاء، بعدما تذبذت صعودا وهبوطا في جلسة متقلبة بينما يعكف المتعاملون على تقييم التأثير المحتمل لارتفاع تكاليف الطاقة على التعافي الاقتصادي العالمي.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 23 سنتا لتسجل عند التسوية 83.42 دولار للبرميل بعد أن تراوحت في نطاق حده الأعلى 84.23 دولار والأدنى 82.72 دولار.

وفي جلسة الاثنين سجل برنت أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018 عند 84.60 دولار.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 12 سنتا إلى 80.64 دولار للبرميل بعد أن تراوحت بين 81.62 دولار و79.47 دولار.

وصعد برنت لخمسة أسابيع على التوالي في حين سجل الخام الأمريكي سبعة أسابيع متتالية من المكاسب.

وقفزت عقود الخامين القياسيين كليهما بأكثر من 15% منذ بداية سبتمبر.

وتدافعت سلطات من بكين إلى دلهي اليوم الثلاثاء لسد نقص متزايد في إمدادات الطاقة وهو ما أحدث هزة في أسواق الأسهم والسندات العالمية وسط قلق من أن تزايد تكاليف الطاقة سيذكي التضخم.

وقفزت أسعار الكهرباء إلى مستويات قياسية في الأسابيع القليلة الماضية مدفوعة بنقص في آسيا وأوروبا وسط أزمة طاقة في الصين من المتوقع أن تستمر حتى نهاية العام، مما يقلص النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر المصدرين.

وقال صندوق النقد الدولي إن استمرار مشاكل سلاسل الإمداد وضغوط التضخم يكبحان تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.

وقلص الصندوق توقعاته للنمو في الولايات المتحدة ودول صناعية أخرى.

وفي أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية، خفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي للعام 2021 إلى 5.9% من 6.0% في تقديراته السابقة في يوليو. وأبقى على توقعاته للنمو العالمي للعام 2022 بدون تغيير عند 4.9%.