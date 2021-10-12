البيت الأبيض: إدارة الرئيس جو بايدن تركز على كبح التضخم

سي إن بي سي – قالت جين ساكي، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تركز على منع التضخم من أن يصبح مشكلة في المستقبل.

وتسببت قفزة في الطلب مع إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في زيادة حادة في التضخم.

ومن المتوقع أن يبقي استمرار اختناقات الإمدادات زيادات الأسعار أعلى بكثير من المتوسط الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم والبالغ 2% حتى نهاية العام وربما في العام القادم.