وول ستريت تغلق منخفضة قبيل تقارير أرباح الشركات ومحضر اجتماع الفيدرالي

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سي إن بي سي – أغلقت سوق الأسهم الأمريكية منخفضة، اليوم الثلاثاء، وسط توتر بين المستثمرين قبيل انطلاق موسم أرباح الشركات للربع الثالث، لكن قفزة في أسهم تسلا ساعدت في دعم السوق.
ويترقب المستثمرون في حذر أيضا محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي من المنتظر أن ينشر غدا الأربعاء.
وسينكب المشاركون في السوق على فحص محضر الاجتماع بحثا عن تلميحات بشأن متى قد يبدأ البنك المركزي المصري الأمريكي تقليص برنامجه الضخم لمشتريات السندات.
وينطلق موسم أرباح الشركات هذا الأسبوع عندما يعلن بنك جيه بي مورجان نتائجه غدا الأربعاء وتعقبه بنوك أخرى.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 121.37 نقطة، أو 0.35%، إلى 34374.69 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 10.54 نقطة، أو 0.24%، ليغلق عند 4350.65 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 20.27 نقطة، أو 0.14%، إلى 14465.93 نقطة.
وصعد سهم تسلا بعد بيانات أظهرت أن صانع المركبات الكهربائية باع 56006 سيارات مصنعة في الصين في سبتمبر، وهو الأعلى منذ أن بدأ الإنتاج في شنغهاي قبل حوالي عامين.
وأعطت أسهم الشركة الدفعة الأكبر للمؤشرين ستاندر اند بورز 500 وناسداك.
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