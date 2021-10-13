فرتيجلوب المملوكة لناصف ساويرس وأدنوك تحدد نطاق طرحها الأولي بين 2.45 إلى 2.65 درهم

– حددت شركة فرتيجلوب المملوكة لناصف ساويرس وأدنوك، نطاقا سعريا بين2.45 إلى 2.65 درهم للسهم لطرحها العام الأولي اليوم الأربعاء، مما يشير إلى بلوغ قيمة أسهمها من 5.5 إلى ستة مليارات دولار.

كما قالت الشركة المصنعة للأسمدة ومنتجات الأمونيا النظيفة في بيان، إنها توصلت لاتفاق لمشاركة إنكلوسيف كابيتال بارتنرز وصندوق أبوظبي للتقاعد وصندوق الثروة السيادية السنغافوري (جي.آي.سي)، كمستثمرين أساسيين في الطرح.

وسيبيع المساهمون الحاليون حصة 13.8 في المئة في الطرح العام الأولي وفقا للنطاق السعري الذي حددته. وبعد الإدراج، سيملك صندوق الثروة السيادية السنغافوري 50 في المئة زائد واحد من الأسهم على أن تحوز أدنوك 36.2 في المئة.

وقالت الشركة إن السعر النهائي للطرح من المتوقع إعلانه يوم 20 أكتوبر، على أن يكون إدراج الأسهم في سوق أبوظبي يوم 27 من الشهر نفسه حسب المتوقع.