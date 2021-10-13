رئيس موانئ دبي: حل اضطراب سلاسل إمدادات الشحن سيستغرق وقتا طويلا

وكالات _ قال سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية اليوم الأربعاء، إنه ما من نهاية تلوح في الأفق لنقص حاويات الشحن وازدحام الموانئ والارتفاع الشديد لأسعار الشحن مما يؤثر على التجارة العالمية.

كان سلطان أحمد بن سليّم، قال في تصريحات سابقة، إن عملاق الموانئ بدبي لا يتوقع نهاية قريبة لمشكلات الشحن البحري العالمية المرتبطة بجائحة كورونا، والتي أدت إلى اكتظاظ في الموانئ في أنحاء العالم.

وأكد رئيس موانئ دبي العالمية على أن الموانئ التابعة للشركة لا تشهد ازدحاما، مضيفاً أن السوق العالمية تحتاج إلى المزيد من حاويات الشحن.

وذكرت منظمة التجارة العالمية، أن انتعاش النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم أدى إلى ارتفاع حجم التجارة إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وتتوقع المنظمة نمو حجم تجارة البضائع العالمية بـ 10.8% هذا العام و4.7% في 2022. فيما كانت قد توقعت في مارس الماضي نمو حجم التجارة بـ 8% في 2021.

كما أوضحت منظمة التجارة العالمية أن أزمة أشباه الموصلات وتراكم الحاويات في الموانئ قد تؤثر على سلاسل الإمدادات.