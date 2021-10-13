اسباير كابيتال تعلن تشكيل مجلس إدارتها.. وليد زكي رئيسا وعضوا منتدبا ومحمد زكريا نائبا

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ( بايونيرز سابقا) عن تشكيل مجلس إدارتها بعد تقسيم الشركة إلى ثلاث شركات.
وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد وافقت في 25 يوليو الماضي على تقسيمها لثلاث شركات هي اسباير كابيتال القابضة ( القاسمة)، وينتج عن التقسيم شركتين جديدتين هما، شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية( منقسمة) والشركة الثانية هي جدوى للتنمية الصناعية ( منقسمة).
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن وليد محمد زكي يتولي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بنسبة مساهمة 11.44%، ويتولي محمد زكريا محي الدين منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
وجاء باقي تشكيل مجلس الإدارة كالآتي :
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