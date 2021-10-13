جدوى للتنمية الصناعية تعلن تشكيل مجلس إدارتها

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة جدوى للتنمية الصناعية الناتجة عن تقسيم اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عن تشكيل مجلس إدارتها.
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وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد وافقت في 25 يوليو الماضي على تقسيمها لثلاث شركات هي اسباير كابيتال القابضة ( القاسمة)، وينتج عن التقسيم شركتين جديدتين هما، شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية( منقسمة) والشركة الثانية هي جدوى للتنمية الصناعية ( منقسمة).
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن وليد محمد زكي يتولي منصب رئيس مجلس الإدارة بنسبة مساهمة 11.44%، ويتولي ياسر زكي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنسبة مساهمة 0.94%
وجاء باقي تشكيل مجلس الإدارة كالآتي :
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