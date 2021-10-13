مال وأعمال

بايونيرز بروبرتيز للتنمية تعلن تشكيل مجلس إدارتها

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية الناتجة عن تقسيم اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن تشكيل مجلس إدارتها.

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وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد وافقت في 25 يوليو الماضي على تقسيمها لثلاث شركات هي اسباير كابيتال القابضة ( القاسمة)، وينتج عن التقسيم شركتين جديدتين هما، شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية( منقسمة) والشركة الثانية هي جدوى للتنمية الصناعية ( منقسمة).

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن محمد زكريا محي الدين يتولي منصب رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن شركة نور فاينشال انفستنمنت، ويتولي وليد زكي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنسبة مساهمة 11.441%

وجاء باقي تشكيل مجلس الإدارة كالآتي :

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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