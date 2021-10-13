مخاوف التضخم تدفع الأسهم الأوروبية للتراجع بداية التعاملات

– واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها اليوم الأربعاء، بفعل قلق المستثمرين من احتمال ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، وساعد سهم شركة البرمجيات الألمانية ساب على الحد من خسائر مؤشر الشركات القيادية في ألمانيا بعد توقعات أرباح قوية.

وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمئة. ونزل المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5 بالمئة.

وصعد سهم شركة ساب 2.6 بالمئة بعدما رفعت توقعاتها للعام بالكامل لثالث مرة في أعقاب أداء فصلي قوي.

وانخفض سهم شركة السلع الفاخرة الفرنسية إل.في.إم.إتش 0.1 بالمئة بفعل تراجع نمو الإيرادات الكلي في آسيا والولايات المتحدة بعد أداء متميز في النصف الأول.

وكان سهم شركة طلبات الطعام وخدمات التوصيل عبر الإنترنت جاست إيت تيكاواي الأكثر تراجعا على المؤشر ستوكس 600 إذ انخفض خمسة بالمئة بعدما تلقت الشركة طلبات أقل من توقعات المحللين في الربع الثالث.

وانخفضت أسهم شركات موردة لأبل ومنها إس.تي ميكرو إلكترونيكس وإنفينيون تكنولوجيز وإيه.إم.إس بين واحد واثنين بالمئة بعد تقرير لوكالة أنباء بلومبرج ذكر أن الشركة ستخفض على الأرجح إنتاجها لهاتف آيفون 13.