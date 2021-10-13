البورصة تصعد 0.26% بداية التعاملات بدعم من مشتريات العرب

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.26%، ليتداول عند مستوى 10811 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.45%، ليتداول عند مستوى 45 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.23% و 0.21% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 24.634 مليون جنيه، على 129 شركة من خلال 1.525 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 25 شركة مقابل تراجع 3 شركات بينما لم تتغير أسعار 102.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 818.289 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 1.181 مليون جنيه، مقابل 363.574 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.135 مليون جنيه، منها 1.026 مليون جنيه للمؤسسات، و109.204 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 317.433 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 328.452 ألف جنيه مقابل 11.019 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % الألومنيوم العربية 36.64 38.36 4.69 العربية للمحابس 2.56 2.67 4.30 روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك 10 10.38 3.8 الأهلي للتنمية والاستثمار 21.26 21.87 2.87 العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة 10.6 10.9 2.83

الأسهم الأكثر انخفاضا