مانسكو ترفع أسعار جميع سيارات بيجو موديلات 2022

شاهندة إبراهيم – أخطرت شركة مانسكو الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية بيجو، شبكة موزعيها المعتمدين بإقرار زيادات سعرية تراوحت بين 2 إلى 8 آلاف جنيه، طالت جميع طرازاتها المتوافرة موديلات 2022 في السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الجديدة، باتت الفئة الأولى Active من السيارة بيجو 301 بنحو 246 ألف جنيه، وأصبحت الفئة الثانية Allure بمبلغ 275 ألف جنيه، بزيادة ألفي جنيه.

وارتفعت أسعار بيجو 508 الفئة الأولى Active لتصل إلى 490 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية Allure بنحو 530 ألف جنيه، بارتفاع 4 آلاف جنيه.

وقدمت الفئة الثالثة GT LINE بسعر 611 ألف جنيه، والفئة الرابعة GT LINE RED INTERIOR بقيمة 617 ألف جنيه، وقفزت الفئة الخامسة GT MAX إلى مستوى 695 ألف جنيه، بارتفاع سعري 5 آلاف جنيه.

فيما لامست الفئة السادسة GT MAX RED INTERIOR عتبة 700 ألف جنيه، بزيادة 4 آلاف جنيه.

وقفزت أسعار السيارة بيجو 2008 لتقدم الفئة الأولى Active بسعر جديد 363 ألف جنيه، مرتفعة بذلك 6 آلاف جنيه، أما الفئة الثانية Allure باتت تباع بنحو 400 ألف جنيه لتصعد 5 آلاف جنيه، فيما حددت الفئة الثالثة GT LINE بقيمة 438 ألف جنيه لتحصل على أكبر نصيب من الارتفاعات السعرية إذ ارتفعت 8 آلاف جنيه.

وقفزت أيضا أسعار السيارة بيجو 3008 لتقدم الفئة الأولى Active بسعر 525 ألف جنيه، والفئة الثانية Allure باتت بنحو 575 ألف جنيه بزيادة 6 آلاف جنيه.

ووصل سعر الفئة الثالثة GT LINE إلى مستوى 650 ألف جنيه، والفئة الرابعة GT RED INTERIOR قدرت بنحو 655 ألف جنيه،

والفئة الخامسة GT PACK بقيمة 700 ألف جنيه، أما الفئة السادسة الكاملة GT PACK RED INTERIORصعدت إلى 705 آلاف جنيه، بزيادة ثابتة 5 آلاف جنيه.

وحصلت السيارة بيجو 5008 موديل 2022 على زيادات هى الأخرى، إذ قدرت بنحو 6 آلاف جنيه للفئتين الأولى والثانية، فيما ارتفعت باقي الفئات الأخرى بنحو5 آلاف جنيه.

وجاءت أسعار الفئة الأولى Active من السيارة بيجو 5008 بنحو 576 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية Allure بقيمة 626 ألف جنيه، ووصلت الفئة الثالثة GT LINE إلى منطقة 700 ألف جنيه.

وقفزت الفئة الرابعة GT RED INTERIOR لتلامس 710 آلاف جنيه، وقدرت الفئة الخامسة GT PACK بسعر 750 ألف جنيه، فيما حددت الفئة الكاملة GT PACK RED INTERIOR بمبلغ 760 ألف جنيه.