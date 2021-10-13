شركتا ستار والإسكندرية الوطنية للسيارات تطرحان أنظمة شراء مبتكرة لمرسيدس-بنز

شاهندة إبراهيم – طرحت شركتا ستار الوطنية للسيارات “SNA” والإسكندرية الوطنية للسيارات “ANA”، الموزع المعتمد لمرسيدس-بنز، أنظمة شراء جديدة بمميزات لأول مرة في السوق المصري، حيث يمكن لعملاءها الحصول على مركبات العلامة الألمانية الفاخرة بدون فوائد أو مصاريف إدارية.

ووفقا لبيان الشركة، تقدم أيضا ضمان حتى 200،000 كيلومتر (كم) أو 5 سنوات أيهما أقرب، والتي تضم الضمان الأساسي لمدة سنتين وضمان STAR الممتد حتى 3 سنين، علاوة على الصيانة المعتمدة لمدة سنتين أو حتى 20,000 كم أيهما أقرب.

ويمكن الاستمتاع بهذا النظام عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء عبر 15666، أو زيارة أحد معارض ستار الوطنية للسيارات “SNA” أو الإسكندرية الوطنية للسيارات “ANA”، أو من خلال تطبيق SNA المتوفر على Apple App Store وGoogle Play Store.

ونقل البيان تعليق ياسر صالح الرئيس التنفيذى للشركة قائلا: “نحن نسعى دائما في ستار الوطنية للسيارات “SNA” والإسكندرية الوطنية للسيارات “ANA”إلى إتاحة تجربة فريدة لعملائنا للاستمتاع بكافة مزايا الرفاهية، وذلك لامدادهم بالتجربة الاستثنائية الحقيقية لمركبات مرسيدس-بنز، وما اعتادوا عليه من شركتنا على مدار 33 عاما”.

وتابع: نحن نفخر بكوننا أول شركة في سوق السيارات المصرية في تقديم حلول شراء مبتكرة ذات تسهيلات فريدة، ونتطلع لتوفير خدماتنا الفريدة لأكبر عدد من عملاءنا.