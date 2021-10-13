أوبك تبقي توقعاتها لزيادة الطلب على النفط في 2022 عند 4.2 مليون برميل يوميا

العربية نت _ توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، أن يصل معدل الاستهلاك العالمي من النفط إلى 100.8 مليون برميل يومياً بحلول العام المقبل 2022.

وأفاد تقرير “أوبك” بإبقاء المنظمة على توقعاتها لزيادة الطلب النفطي في 2022 عند 4.2 مليون برميل يومياً.

كما توقعت أوبك، أن تعافي الطلب على النفط سيتواصل في الربع الرابع من العام الحالي.

وقبل صدور هذه التوقعات انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد نهاية متباينة في الجلسة السابقة وسط مخاوف أن يزيد ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند وأوروبا التضخم ويبطء وتيرة النمو العالمي، مما يحد من الطلب على النفط.

وأثر على الأسعار أيضا ارتفاع سعر الدولار الذي وصل قرب أعلى مستوى له في عام، مما يجعل النفط أغلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 71 سنتا أو 0.9% إلى 79.93 دولار للبرميل، أما عقود مزيج برنت فتراجعت 70 سنتا أو 0.8% إلى 82.72 دولار للبرميل، موسعة خسائرها التي بلغت 23 سنتا الثلاثاء.

وكان صندوق النقد الدولي خفض أمس الثلاثاء، توقعاته للنمو في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى بفعل مخاوف من أن تعطل اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد فضلا عن ضغوط التكلفة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.