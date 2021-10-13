هيئة قناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع سيمنس العالمية لتعزيز التنسيق المشترك

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس مصطفى الباجوري المدير التنفيذي لشركة سيمنس- مصر، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك، لتعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في مجالات العمليات الصناعية والتحول الرقمي والتطوير، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة والشركة، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

ينص بروتوكول التعاون المشترك على دراسة سبل التعاون في مجال تقديم خدمات التدريب من قبل شركة سيمنس لتطوير ورفع كفاءة الكوادر الفنية بالهيئة من مهندسين وفنيين، علاوةً على دراسة سُبل تطوير مراكز التدريب التابعة للهيئة.

وبمقتضى مذكرة التعاون يدرس الطرفان إبرام اتفاق بتوريد قطع الغيار اللازمة للهيئة من قبل شركة سيمنس، ومنها إمكانية إبرام عقد صيانة شامل يتضمن توريد معدات وقطع غيار من إنتاج الشركة، وذلك عقب انتهاء فترة الضمان بأسعار تنافسية وبما يتناسب مع سعر السوق.

وبموجب مذكرة التعاون، يدرس الطرفان إمكانية تعاون “سيمنس” مع الشركات التابعة لقناة السويس مثل شركة التمساح لبناء السفن، في الأنشطة المتعلقة بتصميم وتشغيل أنظمة التحكم الآلي والمحركات الكهربائية ومغيرات السرعة في الوحدات البحرية.

ويتضمن الاتفاق دراسة سُبل تطوير والارتقاء بكفاءة منظومة محاور العبور مثل مشروع تطوير نفق الشهيد أحمد حمدي 1، إلى جانب دراسة مشروع إنشاء مركز تحكم ومراقبة مركزي لكافة محاور العبور بين ضفتي القناة، بما فيها سلسلة الأنفاق والكباري العائمة ومرفق المعديات.

وتمتد أطر التعاون لتشمل دراسة التعاون المشترك في مجال إنشاء محطات المياه، علاوةً على إجراء فريق عمل ممثل عن شركة سيمنس بزيارات دورية لإدارات الهيئة المختلفة لحصر وتقييم حالة جميع منتجات وأجهزة الشركة المستخدمة، وتقديم توصيات بالتطوير اللازم.

وفي كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع عن ثقته في أن يثمر التعاون والتنسيق المشترك مع شركة سيمنس مصر الشريك الرئيسي في العديد من المشروعات التنموية المصرية عن المضي قدماً نحو تنفيذ أهداف استراتيجية الهيئة 2023، من خلال الارتقاء بكافة أنظمة تدريب الكوادر البشرية وفق المعايير الدولية وتطبيق منظومة شاملة للتحول الرقمي على أعلى مستوى، وتحسين كفاءة أنظمة التشغيل، بما يكفل تحقيق الاستفادة المُثلى من الأصول المادية والبشرية للهيئة، و يضمن مواكبة التطور الهائل بصناعة النقل البحري عالميًا وتعزيز تصنيف القناة كأهم مجرى بحري في العالم.

من جهته، أبدى المهندس مصطفى الباجورى الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، سعادته بالتعاون المشترك مع هيئة قناة السويس وتطلعه لوضع خطوات جديدة للعمل على تطوير الأداء بكافة مجالات القطاعات التابعة للهيئة، وذلك من خلال العديد من مشروعات التحول الرقمي و مجالات التدريب و الدعم الفني وتبادل الخبرات.

وقال الباجوري: “إننا سنسعي سويًا ودائمًا لدعم خطة الدولة المصرية فى خطواتها للرقمنة وتحقيق التنمية المستدامة والتطوير”.

وقع بروتوكول التعاون المشترك، المهندس محمد حسن عبد المنعم مدير إدارة التموين ممثلًا عن هيئة قناة السويس، فيما وقع الأستاذ وائل عمر نائب الرئيس الأول للصناعات الرقمية ممثلاً عن شركة سيمنس مصر.

وفي ختام اللقاء أهدى الفريق أسامة ربيع، درع قناة السويس الجديدة إلى المهندس مصطفى الباجوري، والذي بدوره أهدى درع شركة سيمنس إلى السيد الفريق رئيس الهيئة.