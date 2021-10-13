6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في سبتمبر الماضي

تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، أفرجت خلال شهر سبتمبر الماضي عن مشمول 8 آلاف و881 شهادة جمركية، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية».

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت مليارًا و686 مليونًا و216 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3 مليارات و863 مليونًا و649 ألف جنيه، بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مليارًا و319 مليونًا و316 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت خلال شهر سبتمبر الماضى، بتصدير مشمول 4564 بيانًا جمركيًا، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليارًا و366 مليونًا و295 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن».

أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك الإسكندرية خلال شهر سبتمبر الماضى بنحو 2 مليون و69 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية بلغت 6 مليارات و876 مليونًا و201 ألف جنيه.