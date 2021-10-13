شنايدر إلكتريك توقع اتفاقية مع تكنولوجيا البيئة المتكاملة لتطوير محطات معالجة المياه

إسلام فضل _ وقعت شركة شنايدر إلكتريك مصر اتفاقية شراكة مع شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية “IETOS” المتخصصة في تقديم حلول معالجة المياه وتشييد محطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي.

وأوضحت الشركة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن تسهم هذه الشراكة في تصنيع وتوفير المكونات اللازمة لتطوير محطات معالجة المياه والرقمنة الصناعية، كما ستعزز الشراكة من تواجد وإسهامات شنايدر إلكتريك في السوق المحلي.

وقال أحمد مدكور نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لقطاع الصناعة، نحن على يقين من أن الشراكة المتبادلة بين IETOS وشنايدر إلكتريك مصر سوف تحقق نمواً إيجابياً ومستداماً في قطاع معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، حيث ستستخدم وتدمج IETOS منتجات شنايدر إلكتريك الحديثة وحلول البرمجيات في حلولها المتكاملة في محطات معالجة المياه.

ومن جانبه أوضح حازم جابر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركةIETOS، أن تلاقي الرؤيه بيننا وبين شركة شنايدر اليكتريك في قطاع المياه كان وليد لفكرة التعاون والشراكه حيث أن اتفاقيتنا مع شركة شنايدر إليكتريك يؤكد ويعزز مبادئنا في تزويد عملائنا ؛ بأعلى جودة وكفاءه للأعمال و في أقصر مدة وبأسعار تنافسية.