مال وأعمال

أمان تحصل على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الرقابة المالية

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إسلام فضل _ كشف حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، إحدى شركات راية القابضة، أن الشركة حصلت الأربعاء الماضي علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لرخصة العمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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