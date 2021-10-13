أمان تحصل على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الرقابة المالية

إسلام فضل _ كشف حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، إحدى شركات راية القابضة، أن الشركة حصلت الأربعاء الماضي علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لرخصة العمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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