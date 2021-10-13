- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس، أن القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة والتي تضم المسرح الرئيسي جاهزة تماما لاستقبال حضور المهرجان، وأنه لم يصبها أي ضرر.
وقال سميح ساويرس، أن حريقا نشب في قاعة الاحتفال، وأنه سيتم اليوم معالجة الأضرار التي لحقت بها، لتكون جاهزة غدا لاستقبال الضيوف.
إضغط لمشاهدة فيديو المهندس سميح ساويرس
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سميح ساويرس: لا أضرار في مسرح مهرجان الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.