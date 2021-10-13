سميح ساويرس: لا أضرار في مسرح مهرجان الجونة

أكد رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس، أن القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة والتي تضم المسرح الرئيسي جاهزة تماما لاستقبال حضور المهرجان، وأنه لم يصبها أي ضرر.

وقال سميح ساويرس، أن حريقا نشب في قاعة الاحتفال، وأنه سيتم اليوم معالجة الأضرار التي لحقت بها، لتكون جاهزة غدا لاستقبال الضيوف.

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