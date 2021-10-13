مال وأعمال

خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية 1% لطلاب الثانوية العامة بشمال سيناء

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وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،  على تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الحكومية المصرية بواقع 1%، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من محافظة شمال سيناء.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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