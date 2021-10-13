مؤشر البورصة الرئيسي يصعد 0.9% ختام التعاملات وسهم CIB يقفز 1.12%

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.9%، ليتداول عند مستوى 10881 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 1.12%، وأغلق عند مستوى 45.3 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.21% و 0.88% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.128.826 مليار جنيه على 192 شركة من خلال 37.403 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 106 شركة مقابل ارتفاع 35 بينما لم تتغير أسعار 51.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 126.812 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 127.364 مليون جنيه مقابل 551.736 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 98 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 163.210 مليون جنيه مقابل 38.209 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 28.811 مليون جنيه، منها 19.881 مليون جنيه للمؤسسات، و8.929 مليون جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % مصر للألومنيوم 25.83 28.41 9.99 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 15.41 16.4 6.42 الألومنيوم العربية 36.64 38.89 6.14 الإسكندرية للزيوت المعدنية 3.9 4.1 5.13 العربية للمحابس 2.56 2.67 4.3

الأسهم الأكثر انخفاضا