نائب رئيس مجلس إدارة عبور لاند يرفع حصته في رأسمال الشركة إلى 15.5%

رنا ممدوح _ رفع أشرف محمد حامد شريف نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية حصته في رأسمال الشركة لتصبح 15.497% مقابل 14.997%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن أشرف شريف قام بشراء 2 مليون سهم من أسهم عبور لاند للصناعات مقابل 10.2 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر الشراء 5.1 جنيه للسهم الواحد وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم الآتي: – محمد حامد محمد إبراهيم شريف 21.33% – أيمن محمد حامد محمد إبراهيم شريف 11.0239% – غادة محمد حامد محمد إبراهيم شريف 3.24% – عبير محمد حامد محمد إبراهيم شريف 3.24% – سامية الشافعي صادق الكفراوي 3.24% – رشا محمد حامد محمد إبراهيم شريف 3.24%

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