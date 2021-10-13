البورصة: تغطية الطرح العام لشركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 26.34 مرة

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية إجمالي كميات أوامر الشراء ( المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات بنهاية الطرح العام لأسهم شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروع ( بورصة النيل) اليوم. وبلغت كميات أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات الخاصة 414.817 مليون سهم. وأوضحت البورصة أنه بذلك يكون الطرح العام قد تم تغطيته بمعدل 26.34 مرة تقريبا. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت في سبتمبر الماضي إنها ليس لديها ما يمنع من نشر نشرة طرح أسهم شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، لبيع 45 مليون سهم ويمثل نسبة 10.59% من أسهم رأسمال الشركة بسعر محدد يبلغ 1.28 جنيه للسهم عن طريق الطرح.

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