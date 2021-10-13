وول ستريت تفتح على ارتفاع بفضل مكاسب أسهم التكنولوجيا

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سي إن بي سي – فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء إذ دعمت مكاسب أسهم التكنولوجيا المؤشر ناسداك، مع تجاهل المستثمرين ارتفاعا حادا في أسعار المستهلكين الشهرية.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 5.63 نقطة بما يعادل 0.02% ليفتح عند 34372.71 نقطة.
وبدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 7.36 نقطة أو 0.17% إلى 4358.01 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 71.24 نقطة أو 0.49% إلى 14537.17 نقطة.
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