رئيس الوزراء: الخميس 21 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي

دوت الخليج – أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا يقضي باعتبار يوم الخميس، الموافق 21 أكتوبر الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بدلا من يوم الثلاثاء 19 أكتوبر، الموافق 12 من شهر ربيع الأول لعام 1443 هجرية؛ بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

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