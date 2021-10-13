أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 12.4% إلى 4.8 مليار دولار على أساس سنوي

العربية دوت نت – أعلن أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في مقابلة مع التلفزيون المصري الأربعاء، إن إيرادات مصر من القناة زادت 12.4% على أساس سنوي إلى 4.862 مليار دولار في الفترة من بداية العام حتى 12 أكتوبر.

ونمت إيرادات قناة السويس بنسبة 11.6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتسجل 4.1 مليار دولار، مقابل 3.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، إن عدد السفن التي عبرت القناة منذ يناير حتى أغسطس 2021 بلغ 13.3 ألف سفينة، مقابل 12.5 ألف سفينة لنفس الفترة من العام الماضي، بنمو نسبته 6.7%.

وأضاف أن إجمالي الحمولة الصافية ارتفع بنسبة 7% خلال الفترة، ليصل إلى 826.1 مليون طن، مقابل 772.2 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي 29 من الشهر الماضي سجلت حركة الملاحة بالقناة أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة بعبور 87 سفينة من الاتجاهين دون انتظار.

وأفاد ربيع، في بيان صحفي، أن إجمالي حمولات السفن العابرة اليوم بحجم صافي 4.8 مليون طن. وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 38 سفينة بحمولات صافية قدرها مليوني طن، فيما عبرت 49 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.8 مليون طن.

وأكد رئيس الهيئة جاهزية قناة السويس للتعامل مع المتغيرات المختلفة التي تشهدها حركة التجارة العالمية بعد زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة بفضل مشروع قناة السويس الجديدة.