الإمارات تخصص 2.4 مليار درهم بالميزانية الاتحادية للاستثمارات المالية

العربية دوت نت – أعلنت الإمارات تخصيص 2.4 مليار درهم للاستثمارات المالية في الميزانية الاتحادية، بعد إقرار ميزانية اتحادية بحجم إنفاق يبلغ 290 مليار درهم (78.96 مليار دولار) حتى 2026، كما جرى تخصيص مبلغ 19.4 مليار درهم بنسبة 32.9% من اجمالي الميزانية، لقطاع التنمية الاجتماعية.

حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نموا بنسبة 27% خلال النصف الأول من العام الجاري (2021) مقارنةً مع النصف الأول من العام الماضي (2020) وبزيادة نسبتها 6% عن الفترة ذاتها من عام 2019، أي في الفترة التي سبقت انتشار جائحة “كوفيد 19” حول العالم، وهو ما يثبت التعافي السريع للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة وعودتها إلى مسارها الإيجابي، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ووفقاً للبيانات الرسمية الأولية، سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ما يقدر بنحو 900 مليار درهم في النصف الأول من عام 2021. وزادت الصادرات غير النفطية للدولة في الفترة ذاتها إلى 170 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 44% مقارنة مع النصف الأول من 2020، وبزيادة نسبتها 41% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019.

وارتفعت نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الفترة نفسها (النصف الأول من 2021) لتبلغ نحو 19%، مقارنة بنحو 16.6% خلال النصف الأول من عام 2020، و14.2% خلال النصف الأول من 2019.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من عام 2021 تعكس أداءً إيجابيا مهما لهذا القطاع.

وأضاف أن القطاع حقق “معدلات نمو جيدة” في القيمة الإجمالية للتجارة على مدى العامين الماضيين برغم الآثار السلبية التي خلفتها جائحة “كوفيد-19” على حركة التجارة العالمية، فضلاً عن قفزات النمو الكبيرة في الصادرات غير النفطية، وهذا مؤشر واضح على التعافي السريع واستعادة المسار الإيجابي والنمو المتزايد في حركة التجارة الخارجية للدولة عموماً وفي تعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية على وجه الخصوص.