بنك المشرق يتفق مع فيزا على طرح بطاقات خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة

إسلام فضل – وقع بنك المشرق- مصر اتفاقية تعاون طويلة الأجل مع شركة فيزا لدعم الحلول الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتشجيع نظم الدفع الإلكترونية.

وذكرالبنك، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية تهدف إلى “تقديم منتجات وحلول مبتكرة لتوفير التسهيلات والمعاملات البنكية غير النقدية”.

وتتضمن الاتفاقية طرح بطاقات فيزا الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر المختلفة، بالإضافة إلى بطاقات خاصة بمنصات التجارة الإلكترونية المرموقة.

ومن المتوقع أن يطرح البنك، بالشراكة مع فيزا، بطاقات خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير الخدمات المصرفية لجميع الشرائح.

وقال عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، إن هذه الشراكة تعد استكمالا لخطط البنك التي تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية؛ بهدف “تشجيع مجال المدفوعات الإلكترونية لمواكبة التطورات المشهودة في القطاع المصرفي بشكل عام، مما سيساهم في نمو الاقتصاد المصري”.

ومن جانبه، قال هيثم حماد، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقنوات التوزيع في بنك المشرق – مصر، إنه من المقرر أن يطرح البنك بموجب هذه الاتفاقية بطاقات فيزا بمزايا استثنائية مصممة خصيصا لدعم مختلف الفئات باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المدفوعات في السوق المصرية؛ بهدف تعزيز التحول الرقمي وتسهيل العمليات المالية للأفراد والشركات الناشئة، إضافة إلى تقديم حلول دفع تواكب معايير فيزا العالمية للأمان والفاعلية وتشجيع الاقتصاد الرقمي.

وعلي صعيد متصل، قال أحمد جابر، المدير العام لشركة فيزا في شمال إفريقيا، إن الشراكة مع بنك المشرق “ستوفر حلولا وإمكانات رقمية في مجال المدفوعات، مع تعزيز ابتكارات التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية بما يناسب احتياجات السوق المحلية لتقديم خدمات تتماشى مع الاتجاهات العالمية، سواء على مستوى الافراد أو الشركات”.

وأضاف: “نثق في دور هذه الشراكة لتقديم أحدث الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء، مع تقديم مزايا تنافسية تشجع نظم الدفع الإلكترونية”.

وأكد جابر أن مصر “أثبتت نفسها كسوق محفزة في مجال الابتكار الرقمي والتكنولوجي بما يعود بالنفع على القطاع المصرفي والشركات بشكل كبير ويوفر يدعم لنمو الاعمال الصغيرة والمتوسطة والناشئة بتوفير حلول و بدائل رقمية لخدمة شريحة أكبر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية فيزا لدعم هذه الشركات”.

ومن جانبه، قالت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر، إن الاتفاقية تعزز دور المدفوعات الرقمية وتقدم للعملاء خدمات مصممة خصيصا لاحتياجاتهم.