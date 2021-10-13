السيسي يؤكد دعم مصر للخطوات كافة التي من شأنها الحفاظ على استقرار تونس

دوت الخليج – أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا مع قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قدم التهنئة إلى أخيه الرئيس التونسي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية.

كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر للخطوات كافة التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار في تونس الشقيقة، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين حكومةً وشعباً.

من جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه لتهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مما يعكس “عمق ومتانة العلاقات بين مصر وتونس”.

وأكد سعيد الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك، والتقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي ودورها الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي والإفريقي المشترك في مواجهة لتحديات الإقليمية الراهنة.