مال وأعمال

مجموعة العشرين تؤيد مقترح فرض حد أدنى لضريبة الشركات عند 15%

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– أعلن وزراء المالية في مجموعة العشرين G20، أنهم يؤيدون اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتبني حد أدنى لضريبة الشركات عند 15%.

وتعهد الوزراء بدعم التعافي الاقتصادي وتفادي أي سحب سابق لأوانه لإجراءات الدعم، مؤكدين تصميمهم على استخدام “كل الأدوات المتاحة لأطول فترة مطلوبة” لمعالجة تداعيات كوفيد-19.

يذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، استضاف يوم أمس الثلاثاء قمة خاصة لمجموعة العشرين، لمناقشة الوضع بأفغانستان مع زيادة المخاوف بشأن كارثة إنسانية بعد عودة طالبان إلى سدة الحكم.

وتقام القمة الرسمية لزعماء مجموعة العشرين يومي 30 و31 أكتوبر في روما، ومن المقرر أن تركز على تغير المناخ والتعافي الاقتصادي العالمي ومكافحة سوء التغذية في العالم وجائحة كوفيد-19.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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