أسعار النفط تنخفض وسط جني أرباح وقلق تجاه الطلب

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سي إن بي سي – تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل القلق من أن نمو الطلب على الخام سيتباطأ، وهو ما قلص بعض الشيء مكاسبها القوية في الجلسات القليلة الماضية التي دفعتها إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
وأشار محللون إلى أن بعض المتعاملين عمدوا على الأرجح إلى مبيعات لجني الأرباح في عقود الخام الأميركي بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2014 على مدار الجلسات الثلاث الماضية.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 24 سنتا، أو 0.3%، لتسجل عند التسوية 83.18 دولار للبرميل في حين انخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 20 سنتا، أو 0.3%، لتغلق عند 80.44 دولار.
وتعرضت الأسعار لضغوط في التعاملات المبكرة بعد أن نشرت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بيانات تظهر أن وارداتها في سبتمبر أيلول هبطت بنسبة 15% عن مستواها قبل عام.
وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة التي يتوقع محللون أنها ستظهر زيادة قدرها 700 ألف برميل.
ومن المنتظر أن تصدر بيانات المخزونات من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الخميس.
وتأجلت البيانات يوما بسبب عطلة في الولايات المتحدة يوم الاثنين.
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