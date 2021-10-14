وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب لأسهم النمو

سي إن بي سي – أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في بورصة وول ستريت مرتفعا، اليوم الأربعاء، بدعم من مكاسب في أسهم كبرى شركات النمو، مثل: آمازون دوت كوم ومايكروسوفت وألفابت، لكن أسهم جيه بي مورجان هبطت وأثرت على المؤشر القياسي رغم إعلان البنك عن أرباح فاقت التوقعات.

وزاد ستاندرد آند بورز 500 مكاسبه عقب نشر محضر اجتماع سبتمبر للجنة صانعة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهر محضر الاجتماع أن صانعي السياسة بالبنك المركزي الأميركي أشاروا إلى أنهم قد يبدأون تقليص الدعم للاقتصاد المرتبط بالجائحة في منتصف نوفمبر، لكنهم ظلوا منقسمين بشأن حجم التهديد الذي يشكله التضخم المرتفع ومدى السرعة التي يحتاجونها لزيادة أسعار الفائدة.

وفي وقت سابق اليوم، أظهر تقرير من وزارة العمل أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زادت بوتيرة قوية في سبتمبر وهو ما يعزز الحجة لزيادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعا 13.15 نقطة، أو 0.30%، إلى 4363.80 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 105.71 نقطة، أو 0.73%، ليغلق عند 14571.64 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 4.35 نقطة، أو 0.01%، إلى 34382.69 نقطة.