أردوغان يعزل 3 أعضاء من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي

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وكالات – قالت الجريدة الرسمية في تركيا إن الرئيس رجب طيب أردوغان عزل 3 أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وعيّن عضوين جديدين ونائبا لمحافظ البنك.
وعقب هذا الإعلان، هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 9.1375 مقابل الدولار الأمريكي.
وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار يوم الأربعاء، موسعة خسائرها بعد أن أثار خفض غير متوقع لأسعار الفائدة موجة مبيعات جديدة.
وأجرى البنك المركزي المصري التركي خفضا غير متوقع لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 بالمئة الشهر الماضي فيما اعتبره محللون دليلا جديدا على تدخل سياسي للرئيس رجب طيب اردوغان الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة.
وخسرت العملة التركية حوالي 18% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، مما فاقم زيادة في التضخم إلى حوالي 20%.
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