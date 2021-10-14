مؤشر أسعار المستهلكين في الصين يقفز 0.7% على أساس سنوي خلال سبتمبر

شينخوا _ أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي.

وكان الرقم أدنى من النمو بنسبة 0.8 بالمائة على أساس سنوي المسجلة في أغسطس الماضي.

وكان تباطؤ النمو مدفوعا جزئيا بانخفاض أسعار المواد الغذائية، التي انخفضت بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي. وعلى وجه الخصوص، انخفض سعر لحم الخنزير، وهو لحم أساسي في الصين، بنسبة 46.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، حسبما قالت دونغ لي جيوان الإحصائية من الهيئة.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، والذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 10.7 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، وفقا للهيئة.

وحددت الصين هدفها للتضخم الاستهلاكي عند 3 في المائة تقريبا لعام 2021، حسب تقرير عمل الحكومة لهذا العام.