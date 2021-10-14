أمين عام أوبك: ضبابية كورونا لا تزال تخيم على أسواق النفط

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– قال أمين عام أوبك محمد باركيندو للصحفيين، على هامش منتدى للطاقة في موسكو اليوم الخميس، إن سوق النفط لا تزال تواجه ضبابية ناجمة عن جائحة كورونا.
وقال “السوق تحدد مسارها وفقا لأساسيات العرض والطلب. لكن يجب أن نقر بأن هناك عوامل خارجية تؤثر على حركة السوق”.
وفيما يتعلق بمدى تسبب كوفيد-19 في الضبابية، أشار باركيندو إلى “ردود أفعال الحكومات مع ظهور السلالات المختلفة وكيف يمكن للعالم رفع معدلات التطعيم، وعلى الأخص في البلدان النامية”.
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