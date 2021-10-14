مال وأعمال

تحالف يضم أوراسكوم للإنشاءات يوقع اتفاقية لإنشاء محطة كهرباء في رأس غارب

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، أن التحالف الذي يجمع أوراسكوم للإنشاءات و Toyota Tsusho coroporation/Eurus Energy holdingو ENGIE الفرنسية قد وقع أتفاقية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتطوير وإنشاء وتشغيل محطة إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب لمدة 20 عاما

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن أوراسكوم للإنشاءات تمتلك حصة 25% من المشروع، وستقوم بتنفيذ أعمال البناء.

وتوقعت الانتهاء من أعمال البناء في غضون 30 شهرا وذلك بعد اكتمال الإغلاق المالي.

ووفقا للبيان، سيؤدي إضافة هذا المشروع الجديد إلى مضاعفة قدرة إنتاج طاقة الرياح لشركة أوراسكوم للإنشاءات بما يمثل ثلاث أضعاف الطاقة الحالية لتصل إلى 750 ميجاوات.

وأشارت إلى أن ذلك المشروع يتبعه نجاح التحالف في تطوير محطة إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح في رأس غارب في أكتوبر 2019، وأول مشروع مستقل لإنتاج الطاقة المتجددة في مصر من نوعة وحجمه.

وذكرت أنه تم الانتهاء من محطة إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 262.5 ميجاوات قبل شهرين من الموعد المحدد.

وعلق المهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي قائلا :” نتعاون مرة أخرى مع شركائنا لبناء محطة أخرى لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح لعميلنا الدائم EETC”.

وتابع:” نحن فخورون بمواصلة تنفيذ مشروع آخر من شأنه أن يساهم في تنمية الطاقة المستدامة في جمهورية مصر العربية”.

وأكد أن هذا المشروع يؤكد على استراتيجيتنا لاستمرار في متابعة استثمارات في البنية التحتية التي تخلق فرص لبناء مشروعات جديدة بالإضافة إلى عائد متكرر طويل الأجل.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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