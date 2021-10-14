عاجل.. ايجيترانس ترفض عرض حسن علام بسبب عدم الاتفاق على السعر

رنا ممدوح _ قررت مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة – ايجيترانس عدم الاستمرار في نظر العرض المقدم من شركة حسن علام يوتيليتيز هولدنج بي في.

وأرجعت الشركة في بيانها المرسل للبورصة اليوم، السبب وراء ذلك إلى تعذر الوصول إلى اتفاق على سعر عادل لتنفيذ الصفقة وذلك حفاظا على حقوق المساهمين وقيمة الشركة.

وأكد المجلس استمرار تنفيذ خطة الشركة التوسعية والانفتاح على كافة الفرص الاستثمارية التي تمكن الشركة من تحقيق خطتها المستقبلية الطموحة.

الجدير بالذكر، أن شركة حسن علام القابضة المتخصصة في مجال الهندسة والإنشاءات والبنية التحتية، تقدمت في 10 مارس الماضي من خلال شركتها التابعة إتش إيه يوتيليتيز هولدينج بي.في. بعرض مبدئي يهدف إلى وضع آلية لدمج وتكامل الأنشطة مع الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة “ايجيترانس”.

وفي منتصف مارس أعلنت شركة ايجيترانس، أن مجلس إدارتها قرر بالإجماع ، موافقته المشروطة على العرض غير الملزم لصفقة تكامل الأعمال التي تقدمت بها شركة اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بى.فى، شركة المرافق الهولندية، والتي تمتلكها كل من مجموعة حسن علام القابضة وشركة تنمية للطاقة بي. في. والمضي قدمًا في الخطوات المترتبة على ذلك.