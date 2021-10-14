صندوق مصر السيادي يشارك سكاتك النرويجية وفرتيجلوب في مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء أمس، مراسم توقيع اتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر بكميات تتراوح بين 50 – 100 ميجاوات، كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وذلك بين كل من صندوق مصر السيادي، وشركة “سكاتك النرويجية” للطاقة المتجددة، وشركة ” فرتيجلوب” المملوكة لشركتي “أوراسكوم الهولندية “OCI N.V، و”أدنوك” الإماراتية.

ووقع الاتفاقية كل من: أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وريموند كارلسن، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية للطاقة المتجددة، وناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة “فرتجلوب”.

كما حضر مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى القاهرة.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة “سكاتك” النرويجية إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بكميات تتراوح بين 50 – 100 ميجاوات، حيث سيتم توريدها لـ”الشركة المصرية للصناعات الأساسية EBIC” المملوكة لشركة “فرتيجلوب”، الرائدة في مجال إنتاج الأمونيا، والتي ستقوم باستخدام الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة تكميلية لإنتاج أكثر من 45 طنا متريا من الأمونيا الخضراء سنويًا بموجب عقد شراء طويل الأجل.

ووفقا للاتفاقية، يتوزع هيكل ملكية المشروع بين شركة “سكاتك” النرويجية، التي ستمتلك حصة أغلبية به، وصندوق مصر السيادي، وشركة “فرتيجلوب”، وسيقام المشروع بالقرب من منشآت الشركة المصرية للصناعات الأساسية EBIC”” في المنطقة الصناعية الواقعة بالعين السخنة.

وعقب توقيع الاتفاقية، أعرب أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي”، عن سعادته بالتعاون مع شركتي “سكاتك”، و”فرتيجلوب” كونهما شركات رائدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، لتوفير منتج استثماري فريد من نوعه يحقق عوائد مالية، ويدعم تنمية الاقتصاد الأخضر بشكل عام.

ولفت أيمن سليمان إلى أن “صندوق مصر السيادي” يعد تجسيدًا لرؤية مصر 2030، حيث إنه تم إنشاؤه لتحقيق التنمية المستدامة والاستثمار في المجالات ذات الأثر التنموي، ويمثل هذا المشروع نقطة انطلاق الصندوق نحو بناء محفظته الاستثمارية الخضراء، وبداية للعديد من الاستثمارات المستقبلية المماثلة.

وأعرب ريموند كارلسن، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” عن سعادته بإقامة شراكة مع “الصندوق السيادي المصري” وشركة “فرتيجلوب” لدفع مشروعات الاقتصاد الأخضر في مصر للأمام، لافتاً إلى أن تطوير مشروع الهيدروجين الأخضر سيتم إنجازه بالاعتماد على خبرة الشركة الطويلة في تطوير المشاريع وتمويلها، وإقامة مشروعات الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة.

فيما عبّر أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة “أوراسكوم الهولندية OCI N.V ” عن سعادته للتعاون مع شركة “سكاتك” النرويجية للطاقة المتجددة، الشركة الرائدة في سوق مصادر الطاقة المتجددة العالمية، قائلا: سننشر معًا تقنية رائدة على مستوى العالم لتكثيف محفظة إنتاج الأمونيا الخضراء لدينا وزيادة استثماراتنا “منخفضة الكربون”.

وأضاف أن “صندوق مصر السيادي” في المشروع يؤكد التزام مصر بأن تصبح رائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدا أن شركة “فرتيجلوب” أصبحت على نحو متزايد نقطة انطلاق مثالية لاقتناص فرص النمو الهائلة التي يوفرها اقتصاد الهيدروجين الأخضر.