التضخم في السعودية يرتفع 0.6% على أساس سنوي خلال سبتمبر

– أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية ارتفع 0.6 بالمئة في سبتمبر مقارنة بالعام السابق وزاد 0.2 بالمئة على أساس شهري.

وأظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء، أن المعدل السنوي زاد بشكل طفيف مقارنة مع 0.3 بالمئة في أغسطس و0.4 بالمئة في يوليو.

ويأتي ذلك بالمقارنة مع زيادة 6.2 بالمئة في يونيو، وهو آخر شهر تأثر بزيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15 بالمئة في يوليو من العام الماضي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات كانت المحرك الرئيسي لمعدل التضخم في سبتمبر 2021 نظرا لثقلها الكبير في المؤشر (18 بالمئة).

فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية 2.6 بالمئة نتيجة زيادة أسعار الخضر 12.5 بالمئة، كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن اثنين بالمئة.

وقالت الهيئة “كما سجل قسم النقل ارتفاعا بنسبة 9.5 بالمئة متأثرا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 44.9 بالمئة”.