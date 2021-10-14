سوديك توقع اتفاق تسهيل ائتماني مع بنكي العربي الإفريقي الدولي ومصر بقيمة 1.6 مليار جنيه

رنا ممدوح _ وقعت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك، اتفاق تسهيل ائتماني طويل الأجل بقيمة 1.57 مليار جنيه مع البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك مصر لتمويل مشروع سوديك وست بالشيخ زايد.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن التسهيل الائتماني سيتم استخدامه في إعادة تمويل مبلغ 1.1 مليار جنيه والذي يمثل الرصيد الحالي للتسهيل الائتماني متوسط الأجل الذي وقعته الشركة في أبريل 2017 بقيمة 1.3 مليار جنيه مع البنك العربي الدولي.

وأضافت، أنه سيتم أيضا استخدام جزء من التسهيل الائتماني تمويل جزء من المبلغ المتبقي من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالوحدات القابضة للبيع والأصول ذات العائد المتكرر بمشروعات الشركة في سوديك وست.

ووفقا للبيان يعتبر التوقيع على التسهيل الائتماني بين بنكين من البنوك المصرية الرائدة وهما البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك مصر المرتبين الرئيسيين للتسهيل بمثابة شهادة عملية على مصداقية سوديك وقوة مركزها المالي، وتأكيدا للثقة التي تضعها البنوك الرائدة على قدرة سوديك على الوفاء بالتزاماتها مما يتيح للشركة الحصول بانتظام على تسهيلات ائتمانية لدعم خططها للنمو.

وذكرت أن هذا التسهيل الائتماني يأتي في إطار استراتيجية سوديك لزيادة رافعتها المالية بهدف تعزيز عوائد المساهمين وبناء محفظة من الأصول العقارية لتحقيق إيرادات متكررة للشركة.

ولفتت إلى أن التوقيع على هذا التسهيل يعد بمثابة شهادة على الأداء المالي المتميز للشركة وقوة تدفقاتها النقدية وسيولة قائمة مركزها المالي، مع بقاء الرافعة المالية لسوديك منخفضة، حيث سجل رصيد الديون المصرفية المستحقة حوالي مبلغ 2.4 مليار جنيه في 30 يونيو الماضي، ووصل معدل الديون إلى حقوق الملكية 0.4x.