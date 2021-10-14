رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم. إقرأ أيضا.. عاجل.. ايجيترانس ترفض عرض حسن علام بسبب عدم الاتفاق على السعر وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.37%، ليتداول عند مستوى 10921 نقطة. وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.22% و 0.27% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 34.557 مليون جنيه على 108 شركة من خلال 1.738 ألف عملية. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 14 شركة مقابل تراجع شركتان بينما لم تتغير أسعار 92. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 2.892 مليون جنيه، منها 1.538 مليون جنيه للأفراد، و1.354 مليون جنيه للمؤسسات. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.668 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 3.681 مليون جنيه، مقابل 1.013 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد. وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 224.253 ألف جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد. الأسهم الأكثر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العامة لصناعة الورق – راكتا 11.25 11.84 5.24 أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية 20.32 20.83 2.51 مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 15.59 15.96 2.37 اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 0.382 0.389 1.83 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 16.4 16.68 1.71 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % المنصورة للدواجن 1.605 1.592 0.81 المصرية لتطوير صناعة البناء- ليفت سلاب مصر 0.858 0.854 0.47

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البورصة ترتفع 0.37% بداية التعاملات بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية والأجنبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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