الدولار الأمريكي يتخلى عن مكاسبه ويتراجع لأدنى مستوى في 9 أيام

– انخفض الدولار مقابل عملات رئيسية اليوم الخميس، وبلغ أدنى مستوى في تسعة أيام متراجعا عن الصعود الذي سجله في الآونة الأخيرة، في حين صعد الجنيه الإسترليني والدولاران الأسترالي والنيوزيلندي.

وصعد الدولار في سبتمبر ومنذ بداية أكتوبر بفعل توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيشدد السياسة النقدية أسرع من المتوقع، لكنه تراجع متخليا عن مكاسبه الأخيرة حتى بعدما أكد محضر اجتماع المركزي لسبتمبر، أن تقليص إجراءات التحفيز سيبدأ على الأرجح هذا العام.

وبحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش نزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة خلال اليوم إلى 93.994، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من أكتوبر. وبلغ الدولار أعلى مستوياته خلال عام عند 94.563 يوم الثلاثاء.

وصعد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.16105 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى في تسعة أيام.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 0.74055 دولار أمريكي. وتجاهلت العملة بيانات كشفت عن تراجع في عدد الوظائف، فيما يراهن المستثمرون على تعاف سريع منذ تخفيف إجراءات الإغلاق.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.5 بالمئة إلى 0.7001 دولار ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين ونصف الأسبوع.

وصعد الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمئة مقابل اليورو بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش وسجل أعلى مستوى في 11 شهرا مقابل العملة الأوروبية.

وعوضت الليرة التركية بعض خسائرها وصعدت من مستويات متدنية على نحو قياسي بعدما عزل الرئيسي رجب طيب أردوغان ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.

وبالنسبة للعملات الرقمية سجلت بيتكوين نحو 57570 دولارا. وبلغت أعلى مستوى في خمسة أشهر في وقت سابق من الجلسة عند 58550 دولارا.